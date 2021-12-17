Панарин может пропустить матч с «Вегасом» из-за травмы

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал состояние российского нападающего Артемия Панарина. Форвард не доиграл до конца матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс».



«У меня нет обновлений, его статус остаётся «со дня на день», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.



Как сообщает источник, Артемий может пропустить ближайшую игру с «Вегас Голден Найтс», которая состоится 18 декабря в 3:00 мск.



Отметим, что в общей сложности в игре с «Аризоной» Артемий Панарин провёл на льду всего семь минут. Его последний выход на площадку произошёл в начале второго периода.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В предыдущих пяти матчах в активе Артемия Панарина было 11 (5+6) набранных очков. В 29 матчах россиянин набрал 33 (9+24) очка.