Гуслистов — о работе с С. Зубовым: стараемся играть первом номером, как это было всегда

Нападающий молодёжной сборной России Никита Гуслистов рассказал о подготовке к Молодёжному чемпионату мира — 2022.
«У нас обычно две тренировки в день, поэтому встаём мы рано, завтракаем и сразу идём заниматься. Утром у нас обычно земля. Тренируемся, потом обедаем, немножко спим, вечером у нас лёд. После льда ужинаем и отдыхаем. В принципе, все дни загружены на сборах, усердно готовимся.
Чем занимаемся, пока не на льду? Пока, на самом деле, свободного времени особенно не было. Только в начале сбора, когда мы только приехали, сдавали тесты и проходили медицинское обследование — тогда да, я успел поиграть в теннис. Ещё был выходной, собрались всей командой, кино посмотрели. Стараемся проводить время все вместе, побольше общаться.
Работа с Зубовым? Мы работаем совсем недолго, но я думаю, что мы не отходим от стандартов российского хоккея. Мы стараемся играть в активный атакующий хоккей, первом номером, как это было всегда», — цитирует Гуслистова официальный сайт КХЛ.
- 17 декабря 2021
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