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Овечкин обогнал Уэстфолла по количеству матчей в истории НХЛ

Овечкин обогнал Уэстфолла по количеству матчей в истории НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принимает участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Российский нападающий проводит свою 1227-ю встречу в лиге. Овечкин по этому показателю обогнал канадца Эда Уэстфолла, который сыграл в НХЛ 1226 матчей, занимая 103-е место в истории турнира. 102-ю строчку занимает финн Олли Йокинен, который сыграл 1231 игру в карьере.

На момент написания новости матч между «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталз» продолжается. Встреча проходит на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Гости ведут со счётом 2:0 во втором периоде.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провёл 30 игр, в которых набрал 44 (21+24) очка.

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