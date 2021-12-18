752-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.
Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».
Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2021, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лисон (Сгарбосса, Ирвин) – 23:11' (5x5) 0:2 Спронг (Протас) – 28:43' (5x5) 1:2 Диллон (Элерс) – 34:32' (5x5) 2:2 Моррисси (Элерс, Шмидт) – 42:03' (5x4) 2:3 Шири (Шульц, Холовски) – 49:09' (5x5) 2:4 Сгарбосса (Лисон, Дженсен) – 57:20' (en) 2:5 Овечкин (Спронг, Карлсон) – 59:09' (en)
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