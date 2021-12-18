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Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов за карьеру в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этой игре забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 14 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

«Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным» «Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным»
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