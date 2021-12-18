Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкину осталось набрать 2 очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

Овечкину осталось набрать 2 очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этом матче отметился заброшенной шайбой. Сейчас на счету Александра 1367 (752+615) очков в 1227 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный в прошлом хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до двух результативных действий.

Новость по теме
Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 14 голов за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021