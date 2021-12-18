Овечкину осталось набрать 2 очка, чтобы попасть в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.
36-летний капитан столичной команды в этом матче отметился заброшенной шайбой. Сейчас на счету Александра 1367 (752+615) очков в 1227 матчах, что является 26-м показателем в истории НХЛ. Его ближайшая цель – это легендарный в прошлом хоккеист «Бостон Брюинз» Джонни Буцик, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Овечкин сократил отставание от Джонни до двух результативных действий.
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