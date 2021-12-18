Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Макдэвида, продлив результативную серию до 7 матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Диллон и Джош Моррисси.

36-летний капитан столичной команды в этой игре забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ, продлив результативную серию до семи матчей. Благодаря этому голу российский форвард вернулся на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ, повторив результат капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. В активе обоих форвардов по 47 результативных действий. На третьем месте располагается ещё один нападающий «нефтяников» — Леон Драйзайтль, набравший 46 очков.