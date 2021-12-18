Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 13 шайб

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



На последней минуте матча отметился голом и российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг.



Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 13 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов. Овечкин забросил свою 43-ю шайбу в пустые ворота.



В составе победителей также забивали Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.



Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».



Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.