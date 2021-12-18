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Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 13 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки по голам в пустые ворота до 13 шайб
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На последней минуте матча отметился голом и российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг.

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 13 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов. Овечкин забросил свою 43-ю шайбу в пустые ворота.

В составе победителей также забивали Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.

Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».

Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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