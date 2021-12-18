Шайбы Барбашёва и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Луисе(США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился россиянин Владимир Тарасенко, ещё по одному голу забили его соотечественник Иван Барбашёв и Логан Браун. На счету Барбашёва также результативная передача — он поучаствовал в эпизоде, завершившемся первым голом Тарасенко. У проигравших автором заброшенной шайбы стал Джейсон Робертсон.
В составе гостей на лед также выходили россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов. Радулов отыграл чуть больше 20 минут, завершив матч с коэффициентом полезности «-2». Гурьянов провел на льду 10 минут, также не отметившись результативными действиями.
У победителей на 46-й минуте матча не реализовал буллит российский нападающий Павел Бучневич, который ранее поучаствовал в двух голевых атаках, завершившихся шайбами Тарасенко. Еще один российский легионер «Сент-Луиса» Алексей Торопченко результативными действиями не отметился.
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