Россия — Чехия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч
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Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет с Чехией.
Трансляция встречи между сборными России и Чехии начнётся в 15:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире Первого канала и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Чехии встречались 14 раз. 11 побед на счету хоккеистов сборной России, 3 – у сборной Чехии.
|Год
|Турнир
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:1
|Счастливый, Морозов (2), Н. Кулёмин — Беднарж
|2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:1
|Ф. Фёдоров (2), Морозов, Пережогин, Сушинский — Скугравы
|2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:2
|Сушинский, Зарипов, Радулов, Сапрыкин, Куляш — Клепиш, Марек
|2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:3 Б
|Сапрыкин, Никулин, Радулов, Мозякин (победный буллит) — Немец, Блатяк, Червенка
|2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:1
|И. Григоренко, Никулин, Радулов — Ролинек
|2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:4 Б
|Жердев, Терещенко, Радулов — Червенка (2), Ролинек, Иргл (победный буллит)
|2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|6:0
|Радулов, Дацюк (3), Мозякин, Малкин
|2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|1:2
|Радулов — Носек, Новотны
|2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:2
|Кутузов, И. Григоренко, Яковлев — Коварж, Грня
|2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|2:4
|Картаев, Антипин — Винцоур, Кундратек, Затёвич, Ярушек
|2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:1
|Плотников, Дацюк, Ткачёв, Телегин, Ковальчук — Т. Зогорна
|2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|7:2
|Токранов, Прохоркин, Локтионов (2), Капризов, Кузьменко (2) — Кубалик (2)
|2019
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:3 Б
|Кузьменко, М. Григоренко, Ожиганов, Ткачёв (победный буллит) — Седлак, Филиппи, Г. Зогорна
|2020
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:1
|Бурдасов, Кузьменко, Мамин (2) — Седлак
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