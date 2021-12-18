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Россия — Чехия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Россия — Чехия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч
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Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет с Чехией.

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Трансляция встречи между сборными России и Чехии начнётся в 15:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире Первого канала и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Чехии встречались 14 раз. 11 побед на счету хоккеистов сборной России, 3 – у сборной Чехии.

ГодТурнирСоперникиСчётАвторы голов
2006Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:1Счастливый, Морозов (2), Н. Кулёмин — Беднарж
2007Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:1Ф. Фёдоров (2), Морозов, Пережогин, Сушинский — Скугравы
2008Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:2Сушинский, Зарипов, Радулов, Сапрыкин, Куляш — Клепиш, Марек
2009Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:3 БСапрыкин, Никулин, Радулов, Мозякин (победный буллит) — Немец, Блатяк, Червенка
2010Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:1И. Григоренко, Никулин, Радулов — Ролинек
2011Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:4 БЖердев, Терещенко, Радулов — Червенка (2), Ролинек, Иргл (победный буллит)
2012Кубок Первого каналаРоссия — Чехия6:0Радулов, Дацюк (3), Мозякин, Малкин
2013Кубок Первого каналаРоссия — Чехия1:2Радулов — Носек, Новотны
2014Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:2Кутузов, И. Григоренко, Яковлев — Коварж, Грня
2015Кубок Первого каналаРоссия — Чехия2:4Картаев, Антипин — Винцоур, Кундратек, Затёвич, Ярушек
2016Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:1Плотников, Дацюк, Ткачёв, Телегин, Ковальчук — Т. Зогорна
2018Кубок Первого каналаРоссия — Чехия7:2Токранов, Прохоркин, Локтионов (2), Капризов, Кузьменко (2) — Кубалик (2)
2019Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:3 БКузьменко, М. Григоренко, Ожиганов, Ткачёв (победный буллит) — Седлак, Филиппи, Г. Зогорна
2020Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:1Бурдасов, Кузьменко, Мамин (2) — Седлак
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