Россия — Чехия на Кубке Первого канала: статистика и история встреч

Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве российская команда сыграет с Чехией.

Трансляция встречи между сборными России и Чехии начнётся в 15:30 по московскому времени. Матч можно будет посмотреть в прямом телеэфире Первого канала и на сайте Федерации хоккея России. Кубок Первого канала проводится с 2006 года, и на этом турнире сборные России и Чехии встречались 14 раз. 11 побед на счету хоккеистов сборной России, 3 – у сборной Чехии.