Овечкин устроил разнос одноклубникам на скамейке запасных. Видео

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недоволен действиями своих партнёров в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».



Видео разноса, который россиянин устроил своим одноклубникам в перерыве матча, опубликовал в «твиттере» журналист Джо Паскуччи.



Во втором периоде Овечкин и партнёры взяли за дело, в итоге «Вашингтон» добился победы в гостях со счётом 5:2.



В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.



Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».



Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.