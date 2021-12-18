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Овечкин устроил разнос одноклубникам на скамейке запасных. Видео

Овечкин устроил разнос одноклубникам на скамейке запасных. Видео
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался недоволен действиями своих партнёров в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Видео разноса, который россиянин устроил своим одноклубникам в перерыве матча, опубликовал в «твиттере» журналист Джо Паскуччи.

Во втором периоде Овечкин и партнёры взяли за дело, в итоге «Вашингтон» добился победы в гостях со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.

Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».

Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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