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Американский журналист о разносе Овечкиным партнёров: не дразните русского медведя

Американский журналист о разносе Овечкиным партнёров: не дразните русского медведя
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Американский журналист Джо Паскуччи прокомментировал эпизод в первом перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Виннипегом» и «Вашингтоном», в котором российский капитан гостей Александр Овечкин устроил разнос своим партнёрам.

Первый период встречи завершился со счётом 0:0. Овечкин остался недоволен действиями некоторых одноклубников и в гневе высказал им всё, что он о них думает.

«Не надо дразнить русского медведя, Алекс Овечкин остался недоволен некоторыми из своих товарищей по команде в конце первого периода», — прокомментировал Паскуччи в своём «твиттере».

Во втором периоде Овечкин и партнёры взяли за дело, в итоге «Вашингтон» добился победы в гостях со счётом 5:2.

В составе победителей забивали российский нападающий Александр Овечкин, Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бренден Дилон и Джош Моррисси.

Российский нападающий Евгений Свечников очков не набрал. У его соотечественника из команды соперников – нападающий Дмитрия Орлова коэффициент полезности «+1».

Напомним, Овечкин набрал 1367 (752+615) результативных баллов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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