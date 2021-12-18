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Овечкин превзошёл достижение легендарного финского форварда Теэму Селянне

Овечкин превзошёл достижение легендарного финского форварда Теэму Селянне
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На последней минуте матча отметился голом и российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг.

Это очко стало 661-м для российского нападающего в гостевых встречах. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по этому показателю среди крайних нападающих, обойдя легендарного финского форварда Теэму Селянне. Лишь три игрока смогли набрать больше очков на выезде: Яромир Ягр (855), Горди Хоу (778) и Марк Рекки (702).

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