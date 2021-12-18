Овечкину не хватило всего одного очка, чтобы повторить уникальный рекорд, которому 40 лет

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



На последней минуте матча голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Форварду гостей удалось забросить шайбу в пустые ворота, ассистировал ему Даниэль Спронг. Российский нападающий забросил 22-ю шайбу и набрал 47 (22+25) очко в 30 матчах текущего сезона.



Как отмечает NHL Public Relations, Овечкин вышел на второе место в истории «столичных» по количеству результативных баллов в первых 30 встречах сезона. Лишь одному хоккеисту «Вашингтона» удалось набрать больше — форвард Деннис Марук в сезоне-1981/1982 набрал 48 очков.

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