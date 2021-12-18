Как завершится матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала?

Сегодня, 18 декабря, сборная России по хоккею проведёт свой третий матч на Кубке Первого канала 2021 года. На «ЦСКА-Арене» в Москве россияне сыграют с командой Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче Кубка Первого канала сборная России одолела Канаду — 4:3. Затем россияне с минимальным счётом переиграли национальную команду Швеции.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Напомним, на Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, сборная России одержала победу, выиграв во всех трёх матчах турнира. Вторую строчку заняла шведская команда, третьими стали финны.



Действующим победителем Еврохоккейтура также является сборная России.