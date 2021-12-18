«Словно подошва треснула». Зайцев — о травме, из-за которой может пропустить Олимпиаду

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев рассказал о травме, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2).
«Это несчастный случай? Однозначно. Клюшка Палата была с шайбой, попала мне в конёк, я на полной скорости врезался в борт. Никакого умысла у соперника не было, никто не виноват. Но первые ощущения странные. Мне показалось, что у меня сломался конёк. Знаете, словно подошва треснула. На скамейке я посмотрел, увидел, что с обувью всё в порядке, и понял – всё плохо. Всегда чувствую, когда произошло нечто серьёзное. И на этот раз интуиция не подвела.
Что показало обследование? Перелом. Но, наверное, точный диагноз должны назвать в клубе. Пока понятно, что какое-то время пропущу. Писали, что два месяца? Может быть, и меньше. Сейчас начнётся период реабилитации, восстановления. Посмотрим, как всё пройдёт.
Выбываю ли из числа претендентов на поездку в Пекин, если, конечно, НХЛ поедет на Олимпиаду? Опять же, ничего определённого сказать нельзя. Мы сейчас в Тампе, скоро вернёмся домой, тогда будет больше информации. Была ли боль после перелома? Тогда — нет. А прямо сейчас, во время разговора мне очень больно», — приводит слова Зайцева «Спорт-экспресс».
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