Американский журналист: многие, с кем я общался в НХЛ, сыты по горло COVID-протоколами

Североамериканский журналист Colorado Hockey Now Эдриан Дейтер на своей странице в «Твиттере» поделился сведениями о царящих в Национальной хоккейной лиге настроениях относительно COVID-протоколов.
«Многие, с кем я общался в НХЛ — игроки, менеджмент и т.д., — сыты по горло COVID-протоколами. Один назвал это «фарсом». Общее чувство разочарования можно резюмировать следующим образом: «Это одни из самых приспособленных людей на планете, они вакцинированы, и никто никогда не болеет по-настоящему. Довольно», — говорится в сообщении.
Последним игроком, попавшим в COVID-протокол, стал 34-летний шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, 15 декабря проведший свой первый матч в нынешнем регулярном чемпионате с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5 ОТ) и вновь оказавшийся недоступен для «столичных» в матче 18 декабря с «Виннипег Джетс» (5:2).
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