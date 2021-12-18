Евгений Свечников получил травму после силового приёма защитника «Вашингтона»
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Нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников из-за травмы не смог доиграть до конца матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).
«Нам нужно подождать результатов обследования, которое проведут сегодня вечером и завтра», приводит слова тренера «Джетс» Дэйва Лаури официальный сайт НХЛ на русском языке.
В третьем периоде Свечникова в средней зоне встретил силовым приёмом защитник «Кэпиталз» Джастин Шульц. Российский нападающий упал на спину, подвернув ноги, поднялся и сразу отправился на скамейку запасных, где им занялись врачи. Больше на площадку он не выходил.
Игровое время форварда в матче составило 9:10, он нанёс два броска и сделал один силовой приём. В 28 матчах сезона у россиянина 8 (2+6) очков.
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