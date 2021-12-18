Тарасенко: у меня было много голевых шансов в первых… сколько мы там сыграли?.. 29 матчах

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мыслями после победы в матче с «Даллас Старз» (4:1).

«Мы старались играть в хоккей в стиле «Блюз». И когда кто-нибудь хорошо открывался, туда сразу шёл пас. Мы старались быстро двигать шайбу, и в конце встречи это принесло успех. При этом я верю, что мы можем играть лучше. Вообще очень легко понятно каждому из нас, что мы делаем на льду. Что мы должны создавать открытые пространства и работать друг на друга.

Победа — это весело. У нас есть и хорошее настроение, и уверенность в себе. Очень здорово, когда мы продолжаем побеждать. Нам предстоит тяжёлая поездка, начиная с воскресенья, когда мы отправимся в Виннипег. Так что мы с нетерпением ждём следующей встречи.



У меня было много голевых шансов в первых… сколько мы там сыграли?.. 29 матчах чемпионата. Но так бывает, когда ты иногда не можешь забить. Тогда ты должен и дальше работать над своим броском, идти к воротам, и у тебя всё получится. Да, со мной всё в порядке.

Команда прибавила в силовой борьбе, игре у бортов? Иногда это не самая веселая часть игры, но ты должен это делать, чтобы выигрывать матчи. Мы усвоили это в 2019 году. Иногда нужно просто больше работать, играть проще. Когда ты можешь создать что-то креативное, это хорошо. Но бывает, что надо убрать потери, сыграть попроще, и это сработает», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.