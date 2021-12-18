О’Делл: никто не будет отказываться от выступления на Олимпиаде. Хочу выиграть с Канадой

Нападающий сборной Канады Эрик О’Делл подвёл итоги матча со сборной Финляндии и рассказал о возможной поездке на Олимпиаду.

«Если говорить в целом по игре, то у нас и вчера была ранняя встреча, и сегодня. Поэтому было немножко тяжело. Турнир проходит очень хорошо, было приятно сыграть за сборную, и я считаю, что мы показали хороший хоккей. Но получился такой результат.

Доволен ли своим выступлением? У меня роль такая — привносить энергию в команду, заряжать и скамейку тоже. Гол — это лучшее, что для этого можно сделать. Хорошо, что забросил. Вчера это помогло нам победить. Сегодня — нет. Но буду продолжать также работать и надеюсь, что это принесёт пользу команде.

Уже есть Олимпийская медаль? Конечно, для любого спортсмена представлять свою страну на Олимпийских играх — это большая честь. Конечно, если будет такая возможность — никто не будет отказываться от выступления на Олимпиаде. И я тоже с удовольствием соглашусь и выступлю за сборную Канады. Да, у меня уже есть бронза, тогда это был очень хороший опыт, очень позитивный. Но всё же хочется выиграть для Канады другую медаль, другого достоинства, повыше. И, конечно, подостойнее представить свою страну на Олимпиаде», — передает слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.