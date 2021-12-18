Овечкин и Малкин — единственные игроки с драфта НХЛ 2004 года, набравшие 900+ очков

Лишь два игрока, выбранных на драфте Национальной хоккейной лиги в 2004 году, смогли набрать не менее 900 очков — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере».

На счету 36-летнего Овечкина 1367 (752+615) очков в 1227 матчах. 35-летний Малкин набрал 1104 (424+680) результативных балла в 940 встречах.

С драфта-2005 два таких игрока: Сидни Кросби (1343 (490+853) очка в 1056 матчах) и Анже Копитар (1026 (355+671) баллов в 1157 встречах). Хоккеистов, выбранных на драфте-2006, также два: Никлас Бекстрём (981 (258+723) очко в 1012 матчах) и Фил Кессел (921 (396+525) балл в 1151 встрече). С драфтов 2007 и 2008 годов, набравших не менее 900 очков, по одному игроку: Патрик Кейн (1112 (411+701) баллов в 1054 встречах) и Стивен Стэмкос (900 (452+448) очков в 869 матчах).