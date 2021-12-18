Жюльен — о Кубке Первого канала: очень понравилось, как всё организовано, как нас приняли

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче со сборной Финляндии (1:4).

«По встрече могу сказать, что начало у нас не задалось. Но потом смогли вернуться в игру и забросить. И думаю, до момента, пока соперник не забил третий гол, у нас были все шансы перевернуть игру, сравнять счёт и, может быть, даже выйти вперёд. Но там был неприятный отскок, заблокированный бросок, и финны смогли забросить третью шайбу. По турниру — скажу, что мне очень понравилось и с точки зрения игры нашей команды, увидел много позитивного, и с точки зрения того, как здесь всё организовано, как нас приняли. Всё на профессиональном уровне, отличная арена, отличные фанаты, отличная организация турнира. Это был очень хороший опыт для нас.

Как оценю игру Найта? В целом мне понравилась его игра на этом турнире, он проявил себя мастеровитым и умным игроком, что очень важно. Но о шансах — я один не принимаю решение. Мы принимаем решение с Федерацией хоккея Канады, менеджментом сборной. Мы будем отслеживать и других игроков, смотреть принимать решения. Пока трудно сказать, но я думаю, что мы сделаем правильный выбор в конце концов.

Чувствую ли, что за командой следят и на родине? Мне как тренеру сложно на этот вопрос ответить. Потому что я знаю, что и новости доходят до Канады, и матчи там показывают, но не знаю, сколько людей их посмотрело. Всё-таки разница во времени достаточная. Но надеюсь, что нас смотрели, были хорошие отзывы о нашей игре и в целом поддержка со стороны канадских болельщиков», — передает слова Жюльена корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.