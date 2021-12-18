Найт — об игре против одноклубников на КПК: друг друга подкалывали на льду, почирикали

Нападающий сборной Канады Корбан Найт прокомментировал поражение в матче со сборной Финляндии (1:4).

«Сначала игра, конечно, немного не пошла. Сложилась не в нашу пользу. Но потом мы смогли подсобраться, немного выправить эту игру. В целом, если давать резюме по игре, то сначала не получилось, но старались, играли жёстко и под конец уже получалось лучше.

Насколько было сложно сегодня? Конечно, я не привык играть так много матчей за столь короткий отрезок времени. Но надо понимать, что всем нам, всем канадцам, когда мы надеваем джерси сборной с кленовым листом, это даёт дополнительную мотивацию, энергию. Так что я не думаю, что может служить оправданием количество матчей. Это хоккей, много хоккея, всегда приятно много играть.

Игра за национальную сборную перед болельщиками сборной России? Да, я уже говорил ранее, что для меня это очень важный опыт, очень ценный опыт. Тем более играть в России, в самом сердце её, в столице и перед российскими болельщиками. Атмосфера на матче с Россией была просто безумной. Да и для всех ребят, кто вызван в эту сборную, это был ценный опыт. Это станет воспоминанием, которое мы будем хранить всю жизнь.

Играл против одноклубников? Да, конечно, необычное ощущение, когда с ними играешь постоянно в клубе. Мы уже несколько лет вместе играем, а тут за разные сборные. Конечно, друг друга подкалывали на льду, почирикали, что называется. Но они были сконцентрированы на игре, я был сконцентрировал на игре. Уже после матча пообщались, пару тёплых слов друг другу сказали. Будет очень интересно вернуться в клуб и уже там всё обсудить», — передает слова Найта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.