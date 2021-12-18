Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юниорская сборная России в последнем туре вырвала победу на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России в последнем туре вырвала победу на Турнире четырёх наций
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) в Пьештьянах обыграла команду США со счётом 3:0 и стала победителем Турнира четырёх наций в Словакии.

Днем ранее, 17 декабря, российские юниоры одержали уверенную победу со счётом 5:2 в матче с хозяевами турнира — сборной Словакии. До встречи с США Россия с шестью очками в двух матчах и разницей шайб 8:2 по дополнительным показателям занимала второе место после двух игровых дней.

Сборная США также имела в своём активе победы в матчах с чехами и словаками и шесть очков. Разница шайб у «звёздно-полосатых» была чуть лучше — 9:3, поэтому они перед заключительным игровым днём расположились на первой строчке. Таким образом, именно успех в очном противостоянии принёс россиянам победу на словацком этапе Турнира четырёх наций.

Новость по теме
Сборная России упустила шанс выиграть Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021