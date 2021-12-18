Юниорская сборная России в последнем туре вырвала победу на Турнире четырёх наций

Сегодня, 18 декабря, юниорская сборная России U17 (игроки до 17 лет) в Пьештьянах обыграла команду США со счётом 3:0 и стала победителем Турнира четырёх наций в Словакии.
Днем ранее, 17 декабря, российские юниоры одержали уверенную победу со счётом 5:2 в матче с хозяевами турнира — сборной Словакии. До встречи с США Россия с шестью очками в двух матчах и разницей шайб 8:2 по дополнительным показателям занимала второе место после двух игровых дней.
Сборная США также имела в своём активе победы в матчах с чехами и словаками и шесть очков. Разница шайб у «звёздно-полосатых» была чуть лучше — 9:3, поэтому они перед заключительным игровым днём расположились на первой строчке. Таким образом, именно успех в очном противостоянии принёс россиянам победу на словацком этапе Турнира четырёх наций.
- 18 декабря 2021
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