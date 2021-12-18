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Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Россия — Чехия

Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода матча Россия — Чехия
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, который в настоящий момент возглавляет олимпийскую команду, подвёл итоги первого периода встречи второго этапа Евротура, Кубка Первого канала, между Россией и Чехией.

«Чехи поменяли тактику после третьего гола. Вот сейчас было развитие атаки, когда наши персонально играют один в один. Чехи отправили двух нападающих в среднюю зону, чтобы появились дырки, стали делать передачи в среднюю зону, чтобы на скорости завладеть шайбой и убежать в контратаку. Очень интересный момент», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Напомним, в эти минуты проходит третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Чехией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт после первого периода — 3:1 в пользу хозяев.

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