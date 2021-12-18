Капризов: скучаю по российскому менталитету, мне комфортнее с русскими
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов поделился мыслями об игре на Олимпийских играх.
«Каждый человек понимает, что Олимпийские игры — большой шанс для любого спортсмена. Самое главное — кайфовать от этого времени, чтобы все получали удовольствие. Когда больше позитива, тогда у тебя больше получается в хоккее. А если ты плюёшься, то у тебя ничего не получится. Конечно, я скучаю по российскому менталитету, по русским людям, мне более комфортно с русскими», — сказал Капризов в эфире Первого канала.
Напомним, у Капризова в текущем сезоне 29 матчей, в которых он отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего в Национальной хоккейной лиге у него 38 голов и 46 ассистов.
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