Голкипер Самонов вышел на третий период матча с Чехией

В эти минуты проходит третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречаются с Чехией. Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к 44-й минуте — 5:1 в пользу хозяев (3:1, 2:0).

На третий период в составе россиян вышел голкипер Александр Самонов. Это его первый матч на Кубке Первого канала — 2021.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 14-й секунде матча Арсений Грицюк вывел сборную России вперёд.



На 8-й минуте россияне отборолись у лицевого борта, далее Егор Коршков из-за ворот отдал пас на пятак, откуда Даниил Вовченко нанёс прицельный бросок — 2:0.



На 15-й минуте Михаил Григоренко подхватил шайбу, оторвался от защитника и броском с кистей поразил цель — 3:0.



Под занавес первого периода Ян Коварж, подхватив шайбу после отскока, резко бросил точно в ближний угол ворот — 3:1.



На второй период чехи заменили голкипера – вместо Романа Вилла вышел Шимон Грубец.



На 38-й минуте Михаил Григоренко оформил дубль броском с левого пятака после передачи из-за ворот.



На 39-й мощным броском в большинстве отличился Александр Елесин.