Виктор Сведберг подписал контракт с «Авангардом»

Защитник Виктор Сведберг подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает официальный сайт омичей. Соглашение подписано до конца сезона-2022/2023.
Хоккеист в середине декабря расторг контракт с московским ЦСКА. Он выступал за московскую команду с июня 2021-го. За это время Сведберг провёл 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ за ЦСКА и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
С сезона-2018/2019 Сведберг выступал в КХЛ за нур-султанский «Барыс», за который провёл 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности «+24».
В этом, 2021 году, Виктор Сведберг, получивший казахстанское гражданство, сыграл на чемпионате мира по хоккею, завершившемся в Риге. В составе сборной Казахстана он принял участие в 6 матчах и набрал 4 (1+3) очка.
- 18 декабря 2021
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