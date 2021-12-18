Молодёжная сборная Беларуси выиграла Дивизион А и сыграет на МЧМ впервые с 2018 года

Сегодня, 18 декабря, в рамках матча Дивизиона А среди молодёжных команд молодёжная сборная Беларуси обыграла сверстников из Норвегии со счётом 3:2 и вышла в элитный дивизион, позволяющий сыграть на молодёжном чемпионате мира — 2023.

Последний раз сборная Беларуси играла на МЧМ в 2018 году.

В матче с норвежцами белорусы уступали со счётом 0:2 к середине второго периода, а потом забросили три безответные шайбы. Во втором периоде отличился Егор Чезганов, а в третьем сначала забросил Александр Суворов, а за 40 секунд до конца третьей 20-минутки отличился Валентин Демченко и принёс команде выход в элитный дивизион.

Таким образом, сборная Беларуси набрала 15 очков и опередила норвежцев на шесть баллов. В случае победы норвежцев они бы вышли в элиту благодаря победе в личной встрече.