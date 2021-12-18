Григоренко и Ержабек признаны лучшими игроками матча Россия — Чехия

Сегодня, 18 декабря, состоялся третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Чехией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев (3:1, 2:0, 0:1).



Лучшим игроком в составе российской команды стал нападающий Михаил Григоренко, ставший автором дубля. У сборной Чехии лучшим хоккеистом признан защитник Якуб Ержабек.



Эта победа стала для России третьей на турнире. В стартовом на Кубке Первого канала матче российская команда обыграла Канаду (4:3), а затем победила Швецию (1:0).

Следующий матч сборная России проведёт в воскресенье, 19 декабря, с командой Финляндии. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.