Кожевников: замечательно играли. Если НХЛ не поедет на Игры, нам есть кем заменить ребят
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру сборной России во встрече с Чехией на Кубке Первого канала (5:2).
«Замечательно играли. Компактно, комбинационно. Смотреть на эту сборную приятно. Тренерский штаб здорово работает. Правда, очень приятно. Если НХЛовцев не будет, то план Б работает. Нам есть кем заменить ребят из НХЛ, если Игры будут без них.
Гусев отдаёт передачи, но ещё не в форме. Когда наберёт её, будет творить чудеса. Пока не показывает того, что умеет делать. Тренерский штаб решит, готов ли он и Григоренко к поездке на Игры, если там будет НХЛ. Туда и Шипачёв может попасть», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:12
-
16:06
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:33
-
14:29
-
14:22
-
14:16
-
14:05
-
13:51
-
13:30
-
13:14
Партнерский контент