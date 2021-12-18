Кожевников: замечательно играли. Если НХЛ не поедет на Игры, нам есть кем заменить ребят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру сборной России во встрече с Чехией на Кубке Первого канала (5:2).



«Замечательно играли. Компактно, комбинационно. Смотреть на эту сборную приятно. Тренерский штаб здорово работает. Правда, очень приятно. Если НХЛовцев не будет, то план Б работает. Нам есть кем заменить ребят из НХЛ, если Игры будут без них.



Гусев отдаёт передачи, но ещё не в форме. Когда наберёт её, будет творить чудеса. Пока не показывает того, что умеет делать. Тренерский штаб решит, готов ли он и Григоренко к поездке на Игры, если там будет НХЛ. Туда и Шипачёв может попасть», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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