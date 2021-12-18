Алексей Жамнов прокомментировал победу над Чехией в матче Кубка Первого канала

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги встречи с Чехией на Кубке Первого канала (5:2).
«Счёт позволял, было принято решение в третьем периоде дать почувствовать игру Самонову. Плюс попросил ребят играть по заданию. А то бывает, когда команда ведёт с разницей в три шайбы, начинается вальяжность. Это держало нас в игровой дисциплине.
Отдохнули вчера немножко, была передышка. Ребята понимают наши требования. С каждой игрой всё лучше. Конечно, есть моменты. При счёте 3:0 начались поперечные передачи, которые мы запрещали делать с этой командой. Соперник техничный, мы пытались их растянуть по всей площадке.
Ребята читают гаджеты и видели замечания по поводу вбрасываний. Наша задача – работать над вбрасываниями. Я уже много раз говорил, что от вбрасываний зависит очень много. Этому компоненту мы стараемся уделять много внимания», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 декабря 2021
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