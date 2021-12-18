Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от России

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение от сборной России в матче Кубка Первого канала (2:5).

«Мы очень плохо начали игру, первое же касание привело к пробросу. Чисто проиграли вбрасывание и пропустили после броска под перекладину. Потом ещё несколько ошибок, и вот уже счёт 0:3. Плохое начало, после такого было уже трудно вернуться в игру.

Во втором периоде старались не сдаваться, но в большинстве сыграли неудачно. Могли сделать счёт 2:3, но вместо этого и второй период проиграли. После этого матч фактически был уже закончен.

Это сильнейшая сборная, которую мы смогли собрать без игроков НХЛ? Сложный вопрос. Теоретически есть ещё пару игроков в КХЛ, в Швейцарии, но в целом наши ресурсы довольно ограничены, если говорить об игроках, выступающих в Европе.

То, что Чехия попала в одну группу с Россией на ОИ, дополнительной мотивации не давало, мы хотим выигрывать каждый матч. Об олимпийском турнире в данный момент не думали», – передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.