Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение от России

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение от сборной России в матче Кубка Первого канала (2:5).
«Мы очень плохо начали игру, первое же касание привело к пробросу. Чисто проиграли вбрасывание и пропустили после броска под перекладину. Потом ещё несколько ошибок, и вот уже счёт 0:3. Плохое начало, после такого было уже трудно вернуться в игру.
Во втором периоде старались не сдаваться, но в большинстве сыграли неудачно. Могли сделать счёт 2:3, но вместо этого и второй период проиграли. После этого матч фактически был уже закончен.
Это сильнейшая сборная, которую мы смогли собрать без игроков НХЛ? Сложный вопрос. Теоретически есть ещё пару игроков в КХЛ, в Швейцарии, но в целом наши ресурсы довольно ограничены, если говорить об игроках, выступающих в Европе.
То, что Чехия попала в одну группу с Россией на ОИ, дополнительной мотивации не давало, мы хотим выигрывать каждый матч. Об олимпийском турнире в данный момент не думали», – передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 декабря 2021
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:12
-
16:06
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:33
-
14:29
-
14:22