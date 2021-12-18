Жамнов: у сборной России нет плана A, B или С. На Олимпиаду поедут сильнейшие

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, какой состав поедет на Олимпиаду-2022.
«Защитники справились достойно, была видна нервозность сначала, но по уму и по игре ребята справились. Мы сегодня решили попробовать Шипачёва вместе с Григоренко и Гусевым, получилось неплохо. В каких-то моментах мы иногда выпускали их через смену. У ребят есть чуйка на гол, Шипачёв и Гусев сегодня смотрелись лучше, чем в предыдущем матче. Гусеву было полегче после перенесённой простуды. У Никиты есть один минус – он всегда ищет партнёра. Если бы он бросал больше, то забивал бы больше. Это игрок, который может создать голевой момент на пустом месте.
Есть ли у сборной план С на Олимпиаду? Давайте план B сперва придумаем. У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие. Давайте подождём, как всё сложится. У нас один план – это подготовка к Олимпийским играм», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 декабря 2021
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