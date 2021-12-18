Нападающий «Металлурга» Майе получил травму в составе сборной Канады
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Металлурга» Филипп Майе получил травму в составе сборной Канады на Кубке Первого канала. В прошлом матче со шведами в ногу форварду попала шайба, в результате чего он не сумел появиться на льду в отчётной игре с финнами.
В текущем сезоне Майе провёл 39 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 32 очка: забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач.
Ближайший матч «Магнитка» проведёт 21 декабря с «Северсталью». На данный момент подопечные Ильи Воробьёва возглавляют таблицу Восточной конференции, набрав 61 очко после 39 игр.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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