Жамнов: в сборной России другие схемы, то, что мы требуем от Кадейкина — он всё выполняет

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру нападающего Александра Кадейкина в матчах Кубка Первого канала.
«Клуб и сборная играют в разный хоккей. То, что мы от него требуем – он всё выполняет, и нас всё устраивает. А в клубе – это не ко мне, у нас чуть разные схемы», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, после трёх игр на Кубке Первого канала россияне одержали три победы: обыграли Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2).
В заключительном матче на турнире россияне сыграют с командой Финляндии 19 декабря в 15:30 мск. Встреча пройдёт в Москве на «ЦСКА-Арене».
В текущем сезоне Кадейкин провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 23 очка: забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач.
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