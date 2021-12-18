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НХЛ ввела усиленные меры против распространения коронавируса

НХЛ ввела усиленные меры против распространения коронавируса
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Национальная хоккейная лига ввела новые усиленные меры против распространения коронавируса. Эти меры опубликовала пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Сообщается, что теперь все участники соревнований должны носить маски, также всем запрещается ходить в рестораны на выездных матчах. Кроме того, рекомендовано максимальное дистанцирование везде. Все вечеринки команд были отменены, собрания должны проводиться по зуму, а также все представители команд должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус.

Напомним, Национальная хоккейная лига днём 17 декабря перенесла встречу «Монреаля» с «Бостоном», а вечером отложила ещё две игры: «Колорадо Эвеланш» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесоты Уайлд» с «Флоридой Пантерз».

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