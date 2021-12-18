Вовченко: Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас

Нападающий сборной России Даниил Вовченко прокомментировал победу над сборной Чехии на Кубке Первого канала (5:2).
«Хотелось забить. Хорошо, что это произошло. Думаю, дальше будет полегче, эмоции положительные, всех с победой.
Конечно, это очень приятно — поработать с такими тренерами. Большой опыт. Есть чему поучиться. В каждой игре черпаю что-то новое для себя. Очень приятно работать.
Канадские звёзды боятся ехать на Олимпиаду из-за карантина? Мне кажется, Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас.
Что касается третьей победы подряд, то побеждать всегда приятно. Тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная.
Каково играть с форвардами силового плана? Тут не выбирают, с кем играть, со всеми играть в одно удовольствие. Так получилось, что с ними сегодня вышел, ещё и забил. Эмоции положительные.
То, что мало игроков из «Северстали» – это не я вызываю. Конечно, приятно играть за страну и представлять «Северсталь». Вдвойне ответственно.
Появляется ли уверенность от успешных выступлений? Побеждать всегда приятно. Ну и тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная, у всех всё получается, всем всё нравится. Дальше – больше», – передает слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 18 декабря 2021
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:25
-
19:22
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:47
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:35
-
16:25
-
16:14
-
16:12
-
16:06