Вовченко: Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас

Нападающий сборной России Даниил Вовченко прокомментировал победу над сборной Чехии на Кубке Первого канала (5:2).

«Хотелось забить. Хорошо, что это произошло. Думаю, дальше будет полегче, эмоции положительные, всех с победой.



Конечно, это очень приятно — поработать с такими тренерами. Большой опыт. Есть чему поучиться. В каждой игре черпаю что-то новое для себя. Очень приятно работать.



Канадские звёзды боятся ехать на Олимпиаду из-за карантина? Мне кажется, Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас.



Что касается третьей победы подряд, то побеждать всегда приятно. Тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная.



Каково играть с форвардами силового плана? Тут не выбирают, с кем играть, со всеми играть в одно удовольствие. Так получилось, что с ними сегодня вышел, ещё и забил. Эмоции положительные.



То, что мало игроков из «Северстали» – это не я вызываю. Конечно, приятно играть за страну и представлять «Северсталь». Вдвойне ответственно.



Появляется ли уверенность от успешных выступлений? Побеждать всегда приятно. Ну и тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная, у всех всё получается, всем всё нравится. Дальше – больше», – передает слова Вовченко корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.