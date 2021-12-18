Борис Михайлов высказался об игре сборной России на Кубке Первого канала
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной России над Чехией в матче Кубка Первого канала (5:2).
«Против чехов команда оставила самое хорошее впечатление. Игры сборной России на турнире отличаются друг от друга. Но то, что наша команда побеждает — это уже плюс. В каждой игре есть определённые моменты… Но хорошо, что меньше отрицательного и больше положительного», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, сборная России лидирует на турнире, набрав девять очков в трёх играх. Поопечные Алексея Жамнова обыграли Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2). В заключительном матче россияне сыграют с командой Финляндии 19 декабря в 15:30 мск.
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