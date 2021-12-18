Лебрюн: ожидаются ещё переносы матчей. Пауза на уровне всей НХЛ кажется неизбежной

Известный инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о продолжении регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. на данный момент несколько команд закрыты на карантин, а их игры были перенесены.

«Ожидайте, что сегодня будут объявлены новые переносы матчей НХЛ. Пауза в масштабах лиги кажется неизбежной. На данный момент смысл в том, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ попытаются продержаться в следующие несколько дней, если это возможно, с индивидуальным подходом», – написал Лебрюн в «Твиттере».

Напомним, 18 декабря Национальная хоккейная лига ввела новые усиленные меры против распространения коронавируса.



Теперь все участники соревнований должны носить маски, также всем запрещается ходить в рестораны на выездных матчах. Кроме того, рекомендовано максимальное дистанцирование везде. Все вечеринки команд были отменены, собрания должны проводиться по зуму, а также все представители команд должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус.