Лебрюн: ожидаются ещё переносы матчей. Пауза на уровне всей НХЛ кажется неизбежной

Известный инсайдер Пьер Лебрюн поделился мнением о продолжении регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. на данный момент несколько команд закрыты на карантин, а их игры были перенесены.
«Ожидайте, что сегодня будут объявлены новые переносы матчей НХЛ. Пауза в масштабах лиги кажется неизбежной. На данный момент смысл в том, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ попытаются продержаться в следующие несколько дней, если это возможно, с индивидуальным подходом», – написал Лебрюн в «Твиттере».
Напомним, 18 декабря Национальная хоккейная лига ввела новые усиленные меры против распространения коронавируса.
Теперь все участники соревнований должны носить маски, также всем запрещается ходить в рестораны на выездных матчах. Кроме того, рекомендовано максимальное дистанцирование везде. Все вечеринки команд были отменены, собрания должны проводиться по зуму, а также все представители команд должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус.
- 18 декабря 2021
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