Оценки хоккеистам сборной России за матч с Чехией по версии «Чемпионата»

Сегодня, 18 декабря, состоялся третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Чехией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев (3:1, 2:0, 0:1).
«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.
Вратари:
Билялов – 8,5
Самонов – 8,0
Защитники:
Яковлев – 9,0
Елесин – 8,5
Никишин – 8,0
Марченко – 8,0
Телегин – 8,0
Минулин – 7,5
Чистяков – 7,0
Нападающие:
Григоренко – 9,0
Гусев – 8,5
Шипачёв – 8,5
Анисимов – 8,0
Вовченко – 8,0
Кадейкин – 8,0
Коршков – 8,0
Грицюк – 8,0
Ткачёв – 7,5
Каюмов – 7,0
Галимов – 7,0
Каменев – 7,0
Морозов – 6,0.
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