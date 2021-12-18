Оценки хоккеистам сборной России за матч с Чехией по версии «Чемпионата»

Сегодня, 18 декабря, состоялся третий матч сборной России по хоккею в рамках 2-го этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором подопечные Алексея Жамнова встречались с Чехией. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев (3:1, 2:0, 0:1).



«Чемпионат» расставил оценки хоккеистам сборной России за матч с Канадой на основе статистических данных InStat и редакционного мнения.

Вратари:

Билялов – 8,5

Самонов – 8,0



Защитники:

Яковлев – 9,0

Елесин – 8,5

Никишин – 8,0

Марченко – 8,0

Телегин – 8,0

Минулин – 7,5

Чистяков – 7,0



Нападающие:

Григоренко – 9,0

Гусев – 8,5

Шипачёв – 8,5

Анисимов – 8,0

Вовченко – 8,0

Кадейкин – 8,0

Коршков – 8,0

Грицюк – 8,0

Ткачёв – 7,5

Каюмов – 7,0

Галимов – 7,0

Каменев – 7,0

Морозов – 6,0.