«Куньлунь» расторг контракты с несколькими хоккеистами из-за Олимпиады-2022

«Куньлунь Ред Стар» объявил о расторжении контрактов с несколькими игроками, чтобы максимально приблизить состав к тому, который будет выступать от сборной Китая на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

По обоюдному согласию были расторгнуты контракты с защитником Микаэлем Тамом, нападающими Крисом Сето, Ху Яном, Грегом Сквайрзом и Джошем Николлсом.



«Количество мест в заявке олимпийской сборной Китая ограничено, кроме того, количество игроков китайского происхождения в сборной команде квотировано. Тренерскому штабу сборной Китая предстоял непростой выбор. Мы благодарим за работу всех тех игроков, кто сегодня покинул «Куньлунь Ред Стар».

Нужно признать, что до последнего мы старались обойтись без отчислений и всё-таки взять за основу ротацию игроков в составе. Однако после долгих обсуждений с коллегами из национальной сборной Китая было принято решение не держать ребят без игровой практики до конца сезона и дать возможность продолжить сезон в другом клубе. Они посвятили важную часть своей карьеры нашему проекту, целью которого было подготовить игроков к участию в Олимпиаде – Сквайрз, Ху и Микаэль Там были в нашей системе с 2017 года и своим трудом заслужили шанс играть в КХЛ, Крис Сето выступал за нас во всех лигах, в которых мы были представлены. Желаем игрокам удачи в их дальнейших карьерах», – цитирует генерального менеджера команды Николая Феоктистова официальный «инстаграм» клуба.