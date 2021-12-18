Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы. Он ещё не играл в этом сезоне
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Сегодня, 18 декабря, российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первую тренировку на льду после травмы. Хоккеист ещё не принимал участия в матчах текущего сезона НХЛ, сообщает журналист Вэс Кросби в «Твиттере».
Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ранее он приступил к индивидуальным тренировкам на льду. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.
Напомним, ближайшая встреча «Питтсбурга» в НХЛ запланирована на 20 декабря. Соперником станет «Нью-Джерси Дэвилз».
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