Третьяк: чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Чехии в матче Кубка Первого канала (5:2).
«Мне очень понравилась игра и особенно первый период матча с чехами.
Я просто молодость вспомнил во время первого периода, вспомнил, как играл за сборную и ЦСКА. В первые 10 минут сделали результат и действовали очень здорово.
Мне очень понравилось то, что все заряжены были. Чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их.
А столько моментов ещё было! Меня радует, что ребята с таким настроем и с таким вдохновением играют. 5:2 – это очень сильно», – цитирует Третьяка «Р-Спорт».
В заключительном матче россияне сыграют с Финляндией 19 декабря в 15:30 мск.
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