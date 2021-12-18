Третьяк: чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Чехии в матче Кубка Первого канала (5:2).

«Мне очень понравилась игра и особенно первый период матча с чехами.

Я просто молодость вспомнил во время первого периода, вспомнил, как играл за сборную и ЦСКА. В первые 10 минут сделали результат и действовали очень здорово.

Мне очень понравилось то, что все заряжены были. Чешская команда не знала, что делать. Просто разрывали на части их.

А столько моментов ещё было! Меня радует, что ребята с таким настроем и с таким вдохновением играют. 5:2 – это очень сильно», – цитирует Третьяка «Р-Спорт».

В заключительном матче россияне сыграют с Финляндией 19 декабря в 15:30 мск.