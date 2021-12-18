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Канада перенесла товарищеский турнир перед МЧМ на 23 декабря

Канада перенесла товарищеский турнир перед МЧМ на 23 декабря
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Стремясь сохранить здоровье и безопасность всех участников, Канада перенесла проведение турнира, который должен пройти в преддверии молодёжного чемпионата мира на 23 декабря, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады. Окончательный график будет объявлен в ближайшие дни.

Турнир должен был состояться с 19 по 22 декабря.

15 декабря молодёжная сборная прилетела в канадский Ред-Дир. С 16 по 25 декабря россияне продолжат тренировочный процесс в Канаде, а также должны сыграть две контрольные встречи.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.

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