Канада перенесла товарищеский турнир перед МЧМ на 23 декабря
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Стремясь сохранить здоровье и безопасность всех участников, Канада перенесла проведение турнира, который должен пройти в преддверии молодёжного чемпионата мира на 23 декабря, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады. Окончательный график будет объявлен в ближайшие дни.
Турнир должен был состояться с 19 по 22 декабря.
15 декабря молодёжная сборная прилетела в канадский Ред-Дир. С 16 по 25 декабря россияне продолжат тренировочный процесс в Канаде, а также должны сыграть две контрольные встречи.
Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Главным тренером сборной России на турнире станет Сергей Зубов, Олег Браташ будет выполнять функции старшего тренера.
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