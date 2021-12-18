«Аризона» выставила Провольнева на безусловный драфт отказов
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«Аризона Койотс» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».
В текущем сезоне Провольнев провёл в Американской хоккейной лиге 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.
19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.
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