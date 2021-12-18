НХЛ перенесла игры «Бостона» и «Нэшвилла» из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига объявила сегодня, что из-за обеспокоенности ростом числа положительных случаев, а также возможностью дальнейшего распространения вируса в ближайшие дни игры «Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» будут отложены, по крайней мере, до 26 декабря, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Кроме того, из-за того, что ряд игроков из «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс» за последние два дня попали в ковид-протокол, сегодняшняя игра «Торонто» с «Ванкувером» и завтрашние игры «Аризона» – «Ванкувер» и «Торонто» – «Сиэтл» будут перенесены.
Решение было принято медицинскими группами НХЛ, НХЛПА и клубами. Лига находится в процессе пересмотра своего расписания регулярного сезона.
Ранее Национальная хоккейная лига ввела новые усиленные меры против распространения коронавируса.
Теперь все участники соревнований должны носить маски, также всем запрещается ходить в рестораны на выездных матчах. Кроме того, рекомендовано максимальное дистанцирование везде. Все вечеринки команд были отменены, собрания должны проводиться по зуму, а также все представители команд должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус.
- 18 декабря 2021
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