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«Рейнджерс» убрал Шестёркина из списка травмированных

«Рейнджерс» убрал Шестёркина из списка травмированных
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«Нью-Йорк Рейнджерс» убрал российского голкипера Игоря Шестёркина из списка травмированных, сообщает официальный «твиттер» команды.

Напомним, Шестёркин получил повреждение нижней части тела в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). На 6-й минуте третьего периода россиянин не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 18 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и оформил один шат-аут. Сейчас «Рейнджерс» с 42 очками после 30 игр занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд в каждой конференции выйдут в плей-офф.

В ближайшем матче «Рейнджерс» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 23 декабря в 3:00 мск.

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