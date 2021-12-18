«Рейнджерс» убрал Шестёркина из списка травмированных

«Нью-Йорк Рейнджерс» убрал российского голкипера Игоря Шестёркина из списка травмированных, сообщает официальный «твиттер» команды.



Напомним, Шестёркин получил повреждение нижней части тела в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). На 6-й минуте третьего периода россиянин не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке.



В текущем сезоне Шестёркин провёл 18 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и оформил один шат-аут. Сейчас «Рейнджерс» с 42 очками после 30 игр занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд в каждой конференции выйдут в плей-офф.

В ближайшем матче «Рейнджерс» сыграет с «Монреаль Канадиенс» 23 декабря в 3:00 мск.