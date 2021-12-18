Экс-защитник системы «Тампы» Сосунов продолжит карьеру во Франции
Поделиться
Экс-защитник системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Олег Сосунов подписал контракт с французским «Гапом», сообщает официальный «твиттер» команды.
В текущем сезоне Сосунов выступал за «Рязань» в Высшей хоккейной лиге и провёл шесть матчей, не набрав в них ни одного очка. В сезоне-2020/2021 Сосунов провёл 12 матчей за «Рязань» и также не набрал ни одного балла за результативность.
В сезоне-2019/2020 Сосунов провёл четыре матча за фарм-клуб «Тампа-Бэй» в АХЛ, не набрав очков при четырёх минутах штрафа. В 21 матче за «Орландо» в ECHL защитник отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафа.
В текущем сезоне «Гап» провёл 21 матч и набрал 36 очков. Сейчас команда занимает пятое место в чемпионате Франции.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:58
-
22:39
-
22:29
-
21:42
-
21:31
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
20:11
-
20:06
-
19:59
-
19:25
-
19:22
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:20
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:02
Партнерский контент