Экс-защитник системы «Тампы» Сосунов продолжит карьеру во Франции

Экс-защитник системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Олег Сосунов подписал контракт с французским «Гапом», сообщает официальный «твиттер» команды.

В текущем сезоне Сосунов выступал за «Рязань» в Высшей хоккейной лиге и провёл шесть матчей, не набрав в них ни одного очка. В сезоне-2020/2021 Сосунов провёл 12 матчей за «Рязань» и также не набрал ни одного балла за результативность.

В сезоне-2019/2020 Сосунов провёл четыре матча за фарм-клуб «Тампа-Бэй» в АХЛ, не набрав очков при четырёх минутах штрафа. В 21 матче за «Орландо» в ECHL защитник отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4» и 18 минутах штрафа.

В текущем сезоне «Гап» провёл 21 матч и набрал 36 очков. Сейчас команда занимает пятое место в чемпионате Франции.