Линдгрен – про Тарасенко: этот парень настоящий лидер
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Вратарь «Сент-Луис Блюз» Чарли Линдгрен рассказал про своего одноклубника Владимира Тарасенко.
«У меня не хватит слов, чтобы описать его положительные качества – не только как хоккеиста, но и как человека в целом. Этот парень настоящий лидер. Он один из моих любимчиков – тот, кто заряжает команду в раздевалке.
Мы все видели, что он умеет делать с шайбой. Он один из лучших нападающих, которых я когда-либо видел, а также отличный человек», – приводит слова Линдгрена североамериканский журналист Лу Корак на своей странице в «Твиттере».
На счету 30-летнего Тарасенко в этом сезоне НХЛ 11 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 30 матчах.
«Сент-Луис» с 39 очками идёт на четвёртом месте в Западной Конференции.
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